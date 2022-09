Kris pinatitira sa Beverly Hills ng mayamang lalake

Base sa kuwento ng dating showbiz editor na si Dindo Balares, tuloy-tuloy lang ang pagpapagamot ni Kris Aquino sa Amerika. At may mga panahon nga raw na mababa ang emosyon ni Kris.

“Inuubos na ng Houston ang tapang ko,” sabi ni Kris kay Dindo.

Anyway, marami ngang artista ang gustong makausap si Kris, kahit sa telepono man lang, para kumustahin ang kalagayan nito.

Pero sabi nga ni Kris kay Dindo, pag quiet siya ay marami siyang pinagdadaanan. Meaning, pag wala siyang post sa Instagram, Facebook, ang ibig lang sabihin ay hindi ganun kaganda ang kundisyon niya.

Pero, naikuwento rin ni Kris kay Dindon na may isang super rich na may bagong biling bahay sa Beverly Hills, ang inimbitahan nga si Tetay na doon muna sa bakanteng bahay sa Beverly Hills ito tumira, pati na ang mga mga anak at staff.

Hindi lang ako sure kung pareho rin ba ang super rich na taong `yon sa naikuwento ni Tita Lolit Solis na negosyante na gustong-gustong tulungan si Kris.

Well, nakakatuwa lang na maraming tao ang gustong tumulong kay Kris. Gusto siyang kausapin. Gusto siyang ipagdasal.

Sa totoo lang naman kasi, marami namang naiambag na maganda si Kris sa showbiz, sa mga tao sa showbiz. (Dondon Sermino)