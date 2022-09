Korona ng tagumpay sa career

Anong ibig sabihin ng panaginip na nakita kong may suot ako na korona? Parang normal ko lang daw na suot, alam ng mga kasama ko na may suot akong korona pero hindi naman nila ako pinupuna. May pahiwatig ba ang ganitong panaginip lalo na po sa aking career? ‘Yun kasi unang pumasok sa isip ko, sana maging okay na ang career ko. Maraming salamat.

– Kaye

Iba’t iba ang maaaring maging simbolo ng korona, pero ultimately ay nagiging simbolo ito ng success kaya nauunawaan kita na unang pumasok sa isip mo ay magiging successful o maayos ang lagay ng iyong career.

Ang panaginip tungkol sa korona ay nagsasabing ina-acknowledge mo ang sariling pagsisikap para sa gusto mong tagumpay. Alam mo rin ang mga kahinaan at kalakasan mo na magagamit mo sa iyong career journey.

Anong itsura ng korona na iyong nakita? Kung ito ay isang tiara, sinasabi ng panaginip mo na may mga abilidad ka pa na hindi mo nadidiskubre sa iyong waking life. Pwede rin itong mangahulugan na nawawalan ng ‘magic’ ang iyong buhay, kailangan mong maghanap ng mga bagay na magpapasaya sa iyo.

Maaaring paraan din ito ng iyong subconscious na binibigyan ng papuri ang iyong sarili at sinasabing ‘the bes ka’ in your own way. Paminsan-minsan kailangan mo ring buhatin ang iyong sarili o bigyan ng papuri dahil sa maganda mong nagawa.

Indikasyon din ito na magkakaroon ka ng tagumpay pagdating sa professional status mo sa hinaharap. Kung gold ang korona na iyong suot sa panaginip, nangangahulugan ito ng great success hindi lang sa career, kundi sa marami pang aspekto ng iyong buhay.

Kung silver crown naman, ibig sabihin ito na marami kang abilidad na magiging dahilan ng iyong pagyaman. Makakatanggap ka rin ng pagkilala o award.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com