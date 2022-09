Kaya player naglalayasan: PBA suweldo kakarampot

ASAHAN na mas marami pang Pilipinong manlalaro alinman sa mga propesyunal na liga sa bansa ang lilipat bakod o tuluyang direktang marekruta mula sa kanilang unibersidad sa bansa dahil sa mas malalaking suweldo at insentibo na makakamit kumpara sa kanilang makukuha sa paglalaro sa Philippine Basketball Association (PBA).

Nagmistulang butal lamang, barya o sadyang kakarampot lamang ang suweldo na nakalatag sa PBA kumpara sa Japan B.League o sa iba pang mas malalaking liga base sa inilabas na nakuhang datos sa iba’t-ibang liga ng Dime and Slam.

Base sa isang dating team owner, ang isang PBA rookie ay makakakuha ng maximum $4,000 o (P200,000) kada buwan depende pa kung ikaw ay napilli sa unang round.

Mas mababa ang makukuha ng mga mapipili sa ikalawa hanggang sa mga huling round.

Ang B.League naman ay may $10,000 hanggang 20,000 (P500,000 hanggang P1M) kada buwan, habang sa CBA ay walang saktong halaga bagaman ang Lebanese star na si Fadi El Khatib ay tumatanggap ng $500,000 (P25M) sa paglalaro nito bilang isang Asian import.

Sa kasalukuyan ay may walong Pilipino ang naglalaro bilang Asian import sa pangunguna ng magkapatid na Kiefer (Shiga Lakestars) at Thirdy Ravena (San-En NeoPhoenix), Kobe Paras (Niigata Albirex), Javi Gomez de Liano (Ibaraki Robots), Dwight Ramos (Toyoma Grouses) at Bobby Ray Parks Jr. (Nagoya Diamond Dolphins).

Ang dalawa pang iba ay sina Kemark Carino (Aomori Wat’s) at Juan Gomez de Liano (Earthfriends Tokyo Z) na nasa second division.

Si Matthew Aquino, anak ni PBA legend Marlou Aquino, ay naglalaro bilang lokal sa Shinshu Brave Warriors.

Pinakamataas ang makukuha sa Top Euro Leagues na nagbibigay ng $130,000-$5M/per season o P7,410,000-P285,000,000 kada taon habang ang Low Tier Euro Leagues ay may $1,000-3,000 per month o P57,000-P171,000 kada buwan.

Ang CBA o China Basketball Association ay $1,000,000-$4,400,000/season katumbad ng P57,000,000 hanggang P250,800,000 habang ang KBL-South Korea ay iniaalok ang $250,000 – $400,000 kada season o P14,250,000 hanggang P22,800,000.

Ang NBL Australia kung saan kasalukuyang naglalaro ang 7-foot-3 na si Kai Sotto ay may $60,000-$400,000 sahod kada season o P3,420,000 hanggang P22,800,000 habang ang B. Leauge ay $120,000-$300,000 pet season o P6,840,000 hang P17,100,000 kada taon.

Ang SBL Taiwan League ay $1,400 – $12,400 per month katumbas ng P79,800 hangganv P684,000 habang mas mataas ang T1, P+ o ang PLeague kumpara sa ibinibigay ng PBA na mahigit sa $1,000 – $7369 kada buwan o P57,000 hanggang P420,033 kada taon.

Gayunman, may ilang manlalaro na nasa kategorya na superstar players ang nakakakuha ng mahigit sa $20,000 o lampas sa P1M kada buwan, ayon sa detalye ng dating team owner na ayaw magpabanggit ng pangalan. (Lito Oredo)