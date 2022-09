Karera Tips Ni JP Gonzales

Setyembre 21, 2022 – Miyerkoles / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 6 My Dad Bogart, 5 Magnitude Eight, 3 Premier Danseur, 1 Hold On

R02 – Entry No. 5, 6 Antique Collector, 1 Created, 2 Asik Asik Falls

R03 – 3 Kathy N Alice, 4 Alonso Hall, 2 Oktubre Katorse, 5 Silver Glow

R04 – 5 Patong Patong, 7 Calbayog, 2 Aliwagwag Falls, 1 Attractive Force

R05 – Entry No. 1, 6 Queensland, 4 Prince Uno, 7 Bigmouthbernie

R06 – 6 Dimakya Island, 7 Daldalero, 1 Yakapin Mo Ako, 4 Ranagant

R07 – 4 Meghan Maxene, 2 Batas Kamao, 8 Bebang, 9 Smiling Lady

R08 – 2 Polloc Island, 6 Konzeelanz, 4 Princess Miyomi, 3 Blue Label

R09 – 8 Charm N Luck, 6 Rise Up, 4 Solution, 9 Mariacristinafalls

Solo Pick: Kathy N Alice, Meghan Maxene

Longshot: Patong Patong, Polloc Island