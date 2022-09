Kahit laos na: Alden utak sa pagbuhay ng Eraserheads

Hulog daw ng langit si Alden Richards sa mga 90’s band, o sa mga bandang napaglumaan na ng panahon, at nagnanais makabalik sa limelight, makapag-concert uli sa mas malaking ground.

Si Alden kasi ang isa sa mga pag-asa ng mga bandang sa mga radyo at karaoke na lang napakikinggan, pero hanggang ngayon ay may mga fan pa rin.

Sa kanyang post sa Instagram, pinangalandakan ni Alden ang bago niyang venture, kasabay nang pagposte niya sa poster ng Eraserheads na may titulong ‘Huling El Bimbo 2022”, kung saan nasa larawan ang mga member ng banda.

Reunion concert ito ng nasabing 90’s band na magaganap sa SMDC Festival Grounds sa Paranaque City sa Dec. 22, 2022.

Nasa caption ng post ni Alden ang konteksto na isya ang producer ng concert, katuwang ang Myriad Corporation.

Saad pa sa caption, “Lift your heads as I present to you, my newest business venture Myriad Corporation as a part of this momentous event.”

Susugalan ni Alden ang pagpi-finance ng show ng Eraserheads, at siguradong may mga susunod pa siyang mga banda na bibigyang pagkakataong muli na makapag-concert sa malaking venue.

Mula nang magpandemya, lumubog ang mga live singing career ng mga alternative band, lalo na ang mga 90’s band. Kaya naman siguradong umaasa ang marami ditong mapansin ng aktor.

Umani naman ng papuri si Alden sa mga netizen at kaibigan sa industry. Ang ilan nga ay nakikiusap na dalhin ang concert sa Amerika at iba pang parte ng mundo na may maraming Pinoy community.

Jose Mari Chan pambato ni Ken sa bagong resto

Bubulabugin ni Ken Chan ang mga bisita, guest at iba pang establishment sa Eastwood City, Quezon City, sa pagbubukas ng bagong branch ng coffee shop, restaurant niya.

Hindi papayag si Ken na simple lang ang opening ng “Café Claus”, na may ribbon cutting lang, dahil gagawin niya itong isang mala-fiesta dahil sa pag-iingay na gusto ng aktor.

Mas malala pa sa loud speaker ang bitbit ni Ken sa opening dahil sanrekwang mga Kapuso star ang dadalhin niya para mag-show at mag-ingay sa bagong branch ng resto niya.

Bitbit nga ni Ken sina Kyline Alcantara, Mavy Legaspi, Bianca Umali Ruru Madrid, at iba pang artist, na sa tantiya ko ay aabot ng 21, ha!

Magaganap ang opening ng coffee shop sa September 25.

At ang mas malala pa ay dadalhin din ni Ken ang Pinoy Christmas icon singer na si Jose Mari Chan.

Well, hindi nga lang libre ang show kundi may ticket selling ito na nakaposte rin sa kanyang Instagram.

Ang Eastwood branch ay pangatlo na sa branch ng “Coffee Claus” ni Ken, na itinayo nya noong kasagsagan ng pandemya.

Mukha namang secure ang venue dahil close-roofing naman ang pagtatanghalan ng grupo ni Ken, kung ito ay gagawin sa activity center ng shopping area.