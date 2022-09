Kabit ni Adam Levine bistado sa DM

Kumalat ang ebidensiya ng pangangaliwa ni Maroon 5 mainman Adam Levine sa kanyang asawang Victoria Secret model na si Behati Prinsloo. Isang modelo rin na si Sumner Stroh ang lumutang at nagpakilalang kabit ng singer sa viral TikTok video nito.

Kinuwento ni Sumner kung paanong nabighani sa kanya si Adam mula noong una siyang makita. Nagkapalitan sila ng direct messages (DM) at nagkaroon umano ng secret affair.

“Ok serious question. I’m having another baby and if it’s w boy I really wanna name it Sumner. You ok with that? DEAD serious,” chat umano ni Adam kay Sumner noong Hunyo.

“I was like I’m in hell. Like I had to be in hell at this point. My morals were unknowingly compromised. I was completely manipulated,” paliwanag pa ni Sumner.

Wala naman umano siyang balak na ipangalandakan na kabit siya ng singer pero naging pabaya umano siya nang mag-send ng screen shots (SS) ng kanilang chat ni Adam sa ilang kaibigan.

Inakala niyang mapagkakatiwalaan niya ang mga ito ngunit isa umano sa mga ito ang nagbenta ng SS sa isang tabloid kaya ngayon ay nasa hot water siya at nabuko.

Wala pang pahayag sa ngayon si Adam tungkol sa sumambulat na isyu sa kanya.

Hulyo 2014 nang ikasal sina Adam at Behati. Mayroon silang dalawang anak na babae, sina Dusty Rose (6) at Gio Grace (4). (Batuts Lopez)