Jericho iniwasan ‘hiwalayan’ kay Kim Jones

Pagkaraan ng anim na buwang pagtira sa New York, uuwi na sa Pilipinas si Jericho Rosales para mag-shoot ng isang pelikula.



Huling ginawang pelikula ni Jericho ay noong 2018 pa na ‘The Girl In The Orange Dress’.

Bukod daw sa paggawa ng pelikula, may mga gagawin din na show sa Canada at US si Jericho kasama si Piolo Pascual.

“Abangan nila ang tour sched namin sa social media accounts namin. This November na ‘yun,” balita pa ng aktor.

Inamin ni Jericho na may ibang offer siya mula sa ibang networks. Pero ang concentration daw niya ay ang gumawa muna ng pelikula.

Bida nga si Jericho sa international prison drama na Sellblock na iko-co-produce ng ABS-CBN with BlackOps Studios Asia.

Dahil nasa Pilipinas na ang aktor, hindi naiwasan ng mga ‘Marites’ na tanungin ito kung totoong nagkakalabuan na sila ng kanyang misis na si Kim Jones. Nagpakasal ang dalawa noong 2014.

May kumalat kasing chika na papunta na raw sa hiwalayan ang dalawa kaya umuwi ng Pilipinas si Jericho.

Noong tanunging si Jericho tungkol dito, sinabi lang nito na pupunta ng Paris Fashion Week si Kim. Sadyang hindi raw nito sinagot ang hiwalayan issue. (Ruel Mendoza)