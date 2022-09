Ivana aminadong marupok, tanga sa boylet

Kuwela na naman ang bagong YouTube content ni Ivana Alawi, ang ‘Boodle Fight + Q&A’.

Siyempre, ang mga kapatid niyang sina Amira, Hash, Moana, ang mga special guest niya sa vlog na ito. At mga tanong sa kanila na hindi pa raw nila nasasagot nang harap-harapan ang sasagutin nila.

Isa nga sa tanong sa kanila ay kung sino ang una sa kanilang mag-aasawa?

Si Amira ang panganay, pangalaw si Hash, pangatlo si Ivana, bunso si Moana.

Sabi ni Hash, si Moana raw. Pero humirit si Ivana na siya ang unang mag-aasawa sa kanila.

Si Amira ay may anak na, at mukhang may trauma sa pakikipagrelasyon, kaya pahinga muna siya sa lalake.

Pero tanong ni Moana kay Ivana, ‘Wala ka namang dyowa, so bakit ikaw?”

“Eh kasi pag nagdyowa ako, asawa ko na `yon!” hirit ni Ivana.

Katuwiran ni Ivana malabo pang mag-asawa si Hash, dahil kailangan pa raw nitong mag-ipon, na dapat ay may isusustento na ito sa kanyang pamilya.

“Si Ate (Amira) naman, focus kay Gab (anak). Kaya ako talaga. Ako ang unang mag-aasawa!” sabi ni Ivana.

Sa tanong naman kung sino ang celebrity crush nila, consistent si Ivana na si Joshua Garcia `yon.

Si Amira ay si Daniel Matsunaga, na ikinasigaw ni Ivana.

Si Hash ay wala raw, dahil loyal siya sa girlfriend niya. Si Moana since 18 pa lang siya, wala pa raw talaga.

Pero ‘yun nga lang, single pa rin daw si Ivana. At by choice raw `yon.

“Nai-enjoy ko ang pagiging single ko!” sabi pa ni Ivana.

Anyway, lumabas din sa content na `yon na si Ivana talaga ang pinaka-protective sa kanilang apat.

“Ako kasi aawayin ko talaga kung sino ang mga kaaway nila. Ako ang parang nanay!” sabi ni Ivana.

Isang bagay nga raw na ayaw ng mga kapatid niya kay Ivana ay ‘yung sobra-sobra itong magmahal.

“Si Ivana kasi, hindi niya iniisip ang sarili niya, palaging kami ang inisiip niya!” sabi ni Hash.

Wala raw masama sa ugali ni Ivana, pero sana raw ay isipin din nito ang sarili, lalo na ang pagkakaroon ng minamahal.

Binuking ni Moana na si Ivana raw ang tipo ng babae na grabe kung magmahal, to the point na nasasaktan na ito. Wish niya na huwag itong masaktan sa mga susunod na karelasyon.

Inamin ni Ivana na kay Moana siya nagkukuwento ng lahat ng problema niya, lalo na sa pag-ibig.

“Si Moana kasi, magaling siyang mag-advice. Kahit ilang beses akong umiyak nang umiyak dahil sa pagmamahal ko sa isang lalake, comfort pa rin siya nang comfort.

“Kahit marupok ako, sobrang tanga na, nandiyan siya parati para makinig sa akin!” kuwento ni Ivana.

Napag-usapan din doon ang tungkol sa mga itsura nila noong bata pa sila.

“Pangit ako noong bata ako! Akala nga nila retokada ako! Ganun ako kapangit noong bata. Ganun kasama ang itsura ko.

“Pero, it’s all natural!

“Sa tingin ko si Moana, pag nag-glow up siya, times 3 siya ng itsura ko ngayon!” sabi pa ni Ivana.

Bongga talaga si Ivana, di ba?