Isa pang biktima ni Vhong lumulutang

Muling napansin ng mga netizen ang dating modelo at VJ na si Kat Alano nang mag-tweet ito ng pagkagalak sa kasagsagan ng rape case ng aktor na si Vhong Navarro.

“After 17 years… Finally a glimpse of justice. People still thinking it’s all about money and attention.

“What if you were fed lies by the people who had power, and you ACTUALLY condemned the victim? Think about what you did to her if that was the truth,” post nito sa kanyang Twitter account.

Noong 2020 ay ibinunyag ni Alano na naging biktima umano siya ng panghahalay ng isang sikat na celebrity, ngunit hindi niya ito pinangalanan. Ginamit lang niya noon ang #rhymeswithwrong bilang clue.

Nitong Lunes, ginamit niya ulit ang naturang hashtag.

“Keep using God’s name to proclaim innocence. God saw you rape us. #rhymeswithwrong,” tweet pa ni Alano.

Kasalukuyang naka-detain sa National Bureau of Investigation (NBI) si Vhong dahil sa kasong rape na isinampa ni Deniece Cornejo.

Naganap umano ang panghahalay ng aktor kay Cornejo noong Enero 2014. Dalawang beses umano siyang ni-rape ni Vhong at sa huling beses ay nahuli na siya umano sa akto nina Cedric Lee kaya binugbog nila ito.

Nagsampa ng kaso ang aktor kina Deniece at Cedric at napatunayang guilty sa grave coercion noong 2018.

Patuloy namang itinatanggi ni Vhong na hinalay niya si Deniece at sa katunayan nga ay siya pa ang biktima nito at binabaliktad nila umano ang kuwento.

“Ako, mula noong 2014, inilahad ko lahat ng nangyari. Wala akong itinago, sinabi ko lahat. Alam ng Panginoon iyon. Nagsasabi ako ng totoo, kaya ngayon ang bigat ng loob ko,” pahayag ni Vhong. (Batuts Lopez)