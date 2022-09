Imbes mapikon: Kuya Kim pinuri ‘bumaboy’ sa show niya

Mistulang pinitik ni Pol Medina Jr., creator ng comic strip na “Pugad Baboy”, ang show ni Kuya Kim Atienza na “Dapat Alam Mo” sa GMA. Nadamay pati ilang host ng news and public affairs ng Kapuso channel.

Iginuhit ni Pol si Kuya Kim along with the other host of his show sa isang issue ng comics nito. Ipinost niya ito sa kanyang Facebook page.

“Lagi kong pinapanood itong bagong show sa GMA. Nakaka-aliw at informative. May mga ibang segments lang na hindi DAPAT ALAM KO!–gaya ng mga supernatural na karanasan o kaya e ‘yung mga kakaibang karamdaman ng mga tao.

Okey lang kung tungkol sa dengue o leptospirosis (dapat talaga alam ko ‘yon) pero SEVERE ACNE??? Mas bagay ‘yon sa Pinoy MD,” ani Pol sa kanyang post.

Base sa usapan sa comics na sinulat at ginuhit ni Pol:

“Buti pa sila Emil Sumangil, Patricia Tumulak at Kuya Kim. Kaya nilang sabihin nang sabay-sabay ang ‘Dapat Alam Mo!’.

Hindi kagaya nila Doc Nielsen Donato at Ferds Recio na dadalawa na nga lang sila e ‘di pa masabi nang sabay ang ‘Born To Be Wild!'”

“(Caricature ni Kuya Kim) Attt..magbabalik pa rin kami maya-maya para sa iba pang balitaaaang…ina mo!”

May tila murahan part pa nga sa dulo.

Ngunit dahil aminadong follower siya ng “Pugad Baboy” ay natuwa pa si Kuya Kim.

“OMG Pol! I’m a big fan of yours and your work!” say ni Kim sa comments section.

“Fan din ako mula nu’ng palitan mo si Ernie Baron bilang weather and info king!” reply naman ni Pol.

Ishinare din ito ni Kuya Kim sa kanyang Instagram account.

“I am such a big fan of @polmedinajr and his work. I’m so starstruck! Salamat Pol. Aaaaaaat Pugad Baboy forever!” caption ng Kapuso host.

Kilala ang “Pugad Baboy” na tumatalakay sa mga isyung panlipunan, politika, at maging showbiz. Una itong lumabas sa mga pahayagan noong late 80s pa. (Batuts Lopez)