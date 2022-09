Hipon pinarangalan ni Mayor Joy

Isang bonggang-bonggang karangalan para kay Herlene ‘Hipon’ Budol ang recognition na ginawad sa kanya ni Quezon City Mayor Joy Belmonte.

Labis nga ang kanyang kagalakan nang makita, makausap niya ng personal si Mayo Joy.

“Kinagagalak ko po na makita kayo ng personal at maraming salamat po sa pagtanggap sa akin! Sobrang blessed ko po at lagi po etong iingatan at patuloy po akong magbigay ng inspirasyon lalo na sa kabataan,” sabi ni Herlene.

Magmula nang maging 1st runner up si Herlene sa Binibining Pilipinas 2022, sunod-sunod na ang biyayang natatangap niya, mapa-telebisyon, o endorsement man. (Rb Sermino)