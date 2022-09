Hindi balakid ang edad

Lunas

Napakagandang halimbawa ang pinakita kamakailan ng tatlong senior citizens mula sa Taguig City sa ating mga kabataan. Pinamalas ng ating mga lolo at lola na hindi hadlang ang edad para makapagpatuloy ng pag-aaral.

Huli man daw at magaling, naihahabol din. Yan marahil ang naisaisip nina lolo Mwusews Anthony Mari Diaz, lola Luvisminda Fajardo at lola Erlinda Dejumo ng magpasya silang makatapos ng basic education sa pamamagitan ng Alternative Learning System (ALS) na pinapatupad ng pamahalaang lungsod ng Taguig.

Si lolo Anthony na 82 years old ang pinakamatandang nakapagtapos ng junior high school sa ALS graduation rites na ginanap noong September 10 sa Taguig City University Auditorium. Si lola Luvisminda na 73 years old at si lola Erlinda na edad 63 naman ay parehong naka-graduate ng elementary.

Simple lang ang mensahe ni lolo Anthony noong siya ay maka-graduate: “Anuman ang iyong edad, posible pa ring makatapos ng pag-aaral.”

Ayon kay lola Luvisminda, medyo nahirapan sila dahil mga computer at iba pang makabagong teknolohiya na ang ginagamit sa ALS. Sa tulong ng kanilang mga guro, kamag-anak at mga kaibigan ay hindi naging sagabal ito sa kanilang kagustuhang matuto.

Maraming dahilan kaya’t hindi nakakapagtapos ng pag-aaral ng elementary at high school ang maraming Pilipino. Isa na diyan ay ang kahirapan. Ito ang nangyari kay lola Erlinda. Kaya’t nang malaman niyang meron palang ALS, nagpursigi siyang mag-aral habang nagtatrabaho bilang masahista at nagtitinda sa ukay-ukay.

Sa kabuuan ay may 1,285 students ang nakapagtapos ng elementary at junior high school sa pamamagitan ng ALS na tinataguyod ng Taguig City sa ilalim ni Mayora Lani Cayetano.

Ang ALS ay isang alternatibong paraan ng pag-aaral para sa mga out-of-school youth at adult learners na suportado ng Department of Education (DepEd). Binibigyan ng second chance, ‘ika nga, ang mga walang pagkakataong makapag-aral sa tradisyonal na paraan sa pamamagitan ng ALS. Libre ang mag-aral sa ALS.

Nakaka-happy kapag may ganitong balitang nagbibigay inspirasyon sa atin. Nakaka-happy din ang balita ni Mayora Lani na dadagdagan pa ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang pondo para sa ALS nang sa gayon ay marami pa ang makinabang dito.

Isa pang nakaka-happy ay dahil may mga panukalang batas sa Kongreso na ang layunin ay ma-institutionalize o gawing malawakan ang implementasyon ng ALS. Isa sa mga bill na ito ay nai-file ni Iloilo Congressman Lorenz Defensor ng National Unity Party (NUP).

Ayon sa bill ni Defensor, ang mga naging problema sa pag-aaral noong panahon ng pandemya ang isa sa mga dahilan kung bakit dapat ng kilalanin ang ALS bilang alternatibong paraan ng pag-aaral sa ilalim ng K to 12 curriculum. Dapat aniya na nakatugon ang sistema ng edukasyon sa mga pagbabagong dala ng teknolohiya at magamit ito ng maayos para mapangalagaan ang karapatan sa de-kalidad na edukasyon ng bawat Pilipino.

Kung may ALS nga naman, wala ng hadlang sa pagnanais na makatapos ng elementary at high school, at makapagpatuloy sa college. May problema, may LUNAS.