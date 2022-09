Gozum binalikat Blazers vs Altas

Mga laro ngayon: (FilOil EcoOil Centre)

12:00pm — San Sebastian vs San Beda

3:00pm — Arellano vs Jose Rizal University

NAGSALANSAN ng double-double si Will Gozum upang balikayin ang De La Salle-College of St. Benilde Blazers kontra University of Perpetual Help System Dalta Altas, 81-64, sa unang laro kahapon ng 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Rumehistro ang dating NCAA juniors MVP mula Mapua ng 16 points at 12 rebounds kasahog ang 2 assists at 2 blocks para ibigay sa Blazers ang malinis ay league-leading 3-0 panalo-talo kartada.

Nagsimulang dumistansiya sa laro sa third quarter ang Taft-based squad nang magpakawala ng 32 puntos habang nilimitahan ang Perpetual Altas sa 10 lamang.

Katuwang ni Gozum sa opensa sina sa Migz Corteza na may 15 points, 7 boards at 3 blocks at Rob Nayve na may 12 marka.

Matapos makuha ang isang puntos na kalamangan sa 33-32 sa pagpasok ng halftime, nagliyab ang Blazers sa third canto.

“Focus lang kami every game. We treat every game as our last game lagi and we all have the same picture na mag-contend for championship, kaya we’re doing it every game,” pahayag ng dating manlalaro galing UP Fighting Maroons na lumipat sa Blazers noong isang taon na si Gozum.

“Sabi lang sa amin ni coach na gusto niyang lumaban kami for championship, [that’s why] we’re composed. This is what I work out last off-season, [kaya] every game, I’m doing my best, laban lang!”

Nabaon naman sa kanilang ikalawang sunod na pagkatalo ang Perpetual Altas para sa 1-2 win-loss slate.

Sunod na makakalaban ng Blazers ang defending back-to-back champions na Colegio de San Juan de Letran Knights sa Biyernes, habang pilit na babawi ang Altas sa parehong araw kontra naman runner-up noong last season na Mapua Cardinals. (Gerard Arce)