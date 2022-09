Goodbye o binubulabog lang si POGO?

Kaliwa’t kanan na may kasama pang itaas at ibaba ang birada ngayon sa mga Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) na mga Tsino ang nadadale. Ang tanong ng mga tropapips natin, good to go na nga kaya ang POGO o baka naman may “multong” nagpaparamdam lang?

Sunod-sunod nga ang pagsalakay ng mga awtoridad sa mga POGO nitong nakalipas na mga araw at maraming dayuhang POGO workers ang nare-“rescue” nila. Hindi lang natin alam kung marami rin mga “operators” ang nasasakote.

Rescue ang gamit mga tropapips sa mga inaabutang POGO workers sa mga sinasalakay na lugar. Ang ilan kasi sa kanila eh sinasabing “biktima” ng kapuwa nila dayuhang nagpapatakbo ng online pasugalan.

Karamihan sa mga POGO worker ay mga Chinese, pero ngayon ay lumilitaw na mayroon na rin silang nare-recruit mula sa iba pang bansa sa Asya gaya ng Vietnam at Malaysian.

Humahaba na rin ang listahan ng kidnapping sa mga Chinese POGO worker, na mga kapuwa nila Chinese ang kidnaper. Batay sa mga lumalabas na ulat, may mga POGO worker na ni-recruit pero pagdating sa Pilipinas eh nagbabago ng isip at ayaw nang magtrabaho dahil hindi siguro nasusunod ang pangako sa kanila.

Ang kaso, ginastusan na sila ng nag-recruit sa kanila kaya hihiritan ang mga kawawang dayuhang manggagawa na bayaran ang ginastos sa kanila. Kapag walang pagbayad, gagawing alila sa POGO o ang mga kamag-anak nila sa China ang pagbabayarin.

May mga POGO workers daw ang walang permit at pasaporte. Aba’y kung totoo, papaano sila nakapasok ng bansa? Malamang gumastos nang malaki sa lagay kung sino man ang nagpasok sa kanila dito sa Pilipinas.

At dapat alamin din siyempre kung sinong mga tolongges na Pinoy sa gobyerno ang protektor nila kung mayroon man. Baka naman ang dating “pastillas,” lumaki na at ginawa nang “turon” with langka or ube!

Samantalang ang mga Chinese gambling player na nasa Pilipinas, kapag malaki na ang utang sa kakasugal, ang mga kamag-anak din nila sa China ang sisingilin kapalit ng “kalayaan” ng kababayan nilang nalulong sa sugal.

Papaano kaya kung nag-e-enjoy ang mga kamoteng Tsino na tiba-tiba sa kidnapping, at maisipan nilang mag-expand ng operasyon sa mangidlap na rin sa labas ng sugalan–mga negosyanteng Tsinoy naman ang targetin? Lagot.

Minsan na natin napatalakay mga tropapips ang peligro ng pagdagsa ng Tsino sa operasyon ng pasugalan sa Pilipinas. May lugar na kasi noon sa Cambodia na napariwara nang pumasok ang sugal na gawa ng mga Tsino at nasapawan ang kanilang turismo.

Kung dati eh dagsa ang mga turista, napalitan iyon ng kidnapping at gulo na ang mga biktima at suspek eh mga Tsino rin. Gaya ng nangyayari dito sa atin ngayon.

Ngayon, pati ang Finance Department eh hindi na elibs sa kita ng POGO na pababa na raw. Noong 2021, nasa P3.9 bilyon lang daw ang kita sa POGO, kumpara sa P7.2 bilyon noong 2020. Hindi kaya dahil sa COVID pandemic kaya lumiit? O baka naman, palpak din sa pangongolekta ang dating administrasyong pinangalingan ni Sec Ben Diokno?

Ang tanong: ano naman ipapalit ni Diokno na kikitain ng gobyerno lalo pat naubos sa pandemic at walang katapusang Bayanihan Law? Naisip din kaya ni Diokno kung paano bumagsak ang renta ng mga condo at ngayoy hilahod ang kanyang departamento.

Sangkaterba ang mga pagsalakay sa POGO at mismong DOF eh hindi happy sa POGO, goodbye POGO na ba o niyuyugyog lang eto? Abangan natin ‘yan! Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”