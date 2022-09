Good day mga ka-Abante. Nais ko pong magpasalamat sa napakasipag na mayor ng South Tupi, Maguindanao na si Reynalbert “Obet” Insular sa napakainit na pagtanggap sa amin na kinabibilangan ng mga artista at PBA players.

Ang bumabandera sa grupo ay sina Bong Alvarez at Derick Hubalde. Sa panig naman ng mga artista ay ang komedyanteng si Gene Padilla. Nag-perform din ang mga dancers ng WOWOWiL sa halftime.

Nakalaban ng team ay PNP Regional Internal Affairs Service (RIAS) Basketball Team na galing pa sa Davao City.

Halos nagkaroon pa ng tryout sa panig ng PNP RIAS kung sino ang ilalaban nila sa atin. Mga bata na may edad 25 hanggang 35 years old.

Masaya mga tao sa South Tupi. Sobrang enjoy nila sa game, lalo na kapag nakaka-shoot ng 3 points si Mayor Obet at sasamahan pa ng patawa ni Gene Padilla.

Ang laro ay umabot ng 15 minutes kada quarter, first time ko din nakapaglaro ng ganun kahaba, siyempre lupaypay tayo dahil dikit ang laban hanggang matapos, subalit ang PNP RIAS ay 20-katao sila na nagpapalit-palit sa laro, ayun tinalo natin ang PNP RIAS sa endgame nang nai-shoot ni Gene Padilla ang winning basket 3 points habang sila ay lamang ng isang puntos.

***

Sa usapang SBP/Gilas, sana ay maging matagumpay ang punta ng PBA officials sa Japan.

Hindi talaga makitaan ng netizens ang ganda ng layunin nila. Haynako, kung kaian naman umaasenso ang ating mga manlalaro na inaangkat na ngayon, doon naman pipigilan.

Hoy SBP/GILAS umayos kayo, hindi na natutuwa ang Pilipinas sa inyo. Isa lang ang saving grace ninyo, kung wala lang si Boss Manny “MVP” Pangilinan matagal na kayong game over.

Usapang PBA naman, move on na mga parekoy at accceptance!

Mag-develop na lang tayo ng mga bagong superstar, players they just come and go. Ganoon din kahit sa anong level ng laruan. Mapa-UAAP o NCAA ‘yan.

Napakaraming rason bakit umaalis ang isang player sa isang team, kadalasan sweldo kung pamilyado na, playing time, nai-trade na wala sa kanyang control, athmosphere, winning chances, taken for granted, loaded sa pwesto, hindi kasundo coach atbp.

***

PBA LEGENDS schedule, sa September 22 Thursday, nasa Bulakan, Bulacan kami para sa isang laro kay Mayor Vergel “Pok” Meneses at sa September 25 Friday nasa Iligan City ang ibang ex-PBA players.

Kaya abangan mga ka-Abante, kitakits!