Elena kokonekta sa Speed Hitters

IPAPARADA ng PLDT High Speed Hitters sa paparating na Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference si Russian spiker Elena Savkina Samoilenko simula Oktubre 8.

Maituturing na beterana sa mga kompetisyon ang 27-anyos na Russian outside hitter matapos maglaro sa iba’t ibang liga sa Russia, France at Turkey.

Nagsimula itong pumalo sa pro-leagues sa Luch Moscow club noong 2010 hanggang 2013 at lumipat sa Proton-Saratov taong 2014-2016.

Nakipaghatawan ang 6-foot-3 hitter sa Le Cannet Volleyball at Municipal Olympique Mougins Volleyball sa France simula 2017-2018.

Muli itong naglaro sa Proton-Saratov noong 2019 at huling beses naglaro sa Mersin B.Sehir Bld sa Turkey taong 2021.

“Finally #PLDTTogether with Elena Savkina-Samoilenko. Our 27-year-old outside hitter from Russia has already played in different professional volleyball teams in Russia, France, and Turkey… and now she’s more than thrilled to beef up our #PLDTHighSpeedHitters lineup. Let’s all make @lenasavkina feel at home with our warmest welcome,” ayon sa Facebook post ng koponan nitong Martes.

Susubukang matulungan ni Savkina-Samoilenko ang Power Hitters sa pangunguna ni Mika Reyes.

Makakasama rin ni Elena sina Jules Samonte, Fiola Ceballos, Toni Rose Basas, Jovielyn Prado, Erika Santos, Heather Guino-o, Mary Anne Mendrez at Christine Soyud. (Gerard Arce)