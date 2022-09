Dvin pinakabagong Chinese resto sa Anonas, QC

Hanap mo ba ay isang masarap na Chinese restaurant na hindi ka na lalayo sa Quezon City?

May bubuksan na bagong kainan na tiyak na babalik-balikan ng mga mahihilig sa Chinese food lalo na ang sari-saring seafoods menu at for sure na mapapa-extra rice ka sa sarap.

Noong kasagsagan ng lockdown, umabot sa halos 3.3 milyon ang bilang ng mga manggagawang nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 at karamihan sa mga naging jobless ay mula sa restaurant at hotel industry na nagsara dahil sila ang nasapul dahil bawal lumabas ang mga tao.

Isang restaurant sa Greenhills San Juan ang napilitang magsara noon at isang grupo ng mga cook, crew at waiter ang biglang nawalan ng trabaho sa isang iglap. Wala silang nagawa dahil bumagsak halos ang lahat negosyo dulot ng pandemic

Ngunit may isang negosyante na kilalang politiko mula sa isang probinsya ang hindi nawalan ng pag-asa at naniwala na isang araw ay babangon uli ang food business lalo na’t kilala ang mga Pinoy na mahihilig kumain.

Nabuo ang kanyang plano na magtayo ng resto sa QC, kahit matindi pa ang hawaan sa virus hindi lang sa Metro Manila pati sa buong bansa.

At dahil positibo siya na huhupa at may silver lining sa likod ng pandemic, kinausap ni Vice Mayor Diven Dimaala, mula sa bayan ng Odiongan sa Romblon, ang kanyang kamag-anak na si Karlyn May Dimaala, na tulungan siya sa balak niyang pagpapatayo ng restaurant.

Si Karlyn ay kasama sa 30 tauhan nang nagsarang Greenhills restaurant na nawalan ng trabaho. At para matulungan ay kinausap ni Vice Mayor Dimaala si Karlyn kung pwedeng kunin nila ang mga kasamahang cook at crew sakaling matuloy ang kanyang restaurant business. Sa madaling salita, pumayag ang lima sa mga cook at assistant na magtrabaho sa kanila.

Maraming kumontra na kaibigan at kamag-anak ni Dimaala sa kanyang plano. “Sabi nila sa akin, baka hindi daw mapuntahan ang restaurant dahil sa marami pang tao ang hindi lumalabas ng kani-kanilang bahay dahil mabilis pa rin ang pagdami ng COVID-19.”

Kasama ang mga displaced workers, binuksan ng vice mayor ang unang branch ng Dvin Chinese Seafood Restaurant sa may Maginhawa St. sa Barangay Diliman, QC, Agosto noong isang taon. Ang kahabaan ng Sikatuna ay kilalang food park dahil sa dami ng mga resto sa lugar.

Dahil sa authenticity ng kanilang mga food menu, dinarayo pa rin ang seafood restaurant ng kanilang mga suki na karamihan ay Fil-Chinese na taga-San Juan at Mandaluyong, para lang muling matikman ang iba’t ibang luto ng alimango at mga fresh seafoods.

Pagsapit ng 2022, marami na sa kanilang customer at suki ang mas piniling magpa-deliver na lang sa mga food courier dahil sa sobrang liit at sikip ng lugar sa Maginhawa. “Marami sa aming mga customer ang nag-request na kung pwede ay lumipat kami sa malaki-laking pwesto dahil grupo o pamilya sila kapag kumakain, sabi pa ni Vice Mayor Dimaala.

At para mas lalong maengganyo ang kanilang mga loyal customer, naisipan nilang lumipat sa malaki at maayos na lugar sa may Anonas Road corner K6 Street, West Kamias, mga 300 meters ang layo mula sa dati nilang pwesto.

Ang bagong location ng Dvin Seafood Chinese Restautant ay pormal na bubuksan sa darating na Sabado, Sept. 24, kung saan ay matitikman ninyo pa rin ang kanilang specialty tulad ng steamed or chili Elephant Shell, Tausi Bamboo Shell, Clams,steamed Lobster, steamed Lapu-Lapu, iba’t ibang luto ng crabs at ang kanilang patok na Buddha soup.

Para sa reservation, tumawag o mag-text 0945 8178146 at 0969 1500841. Bukas sila mula 9 am hanggang 10 pm, Lunes hanggang Linggo.