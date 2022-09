DSWD, PAO pakner vs mga bastardong ama

Bilang na ang mga araw ng mga ama na ayaw sustentuhan ang kanilang mga anak sa kanilang ex-wife, dating kinakasama, o girlfriend na naanakan.

Sa isang memorandum of agreement (MOA) na pinirmahan ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Erwin Tulfo at Public Attorneys Office (PAO) Chief Atty. Persida Acosta nitong Lunes, nabatid na hahabulin ng dalawang ahensya ang mga ama na ayaw sustentuhan ang kanilang anak sa kanilang mga ex.

Ayon kay Tulfo, “hindi lang po warning…kundi sasampahan na ng kaso ang mga tatay ng bata na ayaw magbigay ng sustento sa kanilang anak”.

Paliwanag ni Sec. Tulfo, “kapag lumapit ang isang ina sa amin at nirereklamo ang ama ng kanyang anak dahil ayaw magbigay ng sustento…una at pangalawa susulatan lang namin, kapag nagmatigas pa rin, ang PAO naman ang tutulong sa nasabing solo mom”.

“Tutulungan na ng PAO ang nanay ng bata na magsampa ng kaso sa korte”, dagdag pa ng kalihim.

Ayon naman kay Acosta, “ bilang na ang araw ng mga walang kwentang mga ama na ito. Posibleng kasong kriminal pa ang kakaharapin ng taong ito”.

“Mag-aanak-anak ka tapos hindi mo sustentuhan? Ano ka? Nagtanim lang ng halaman tapos hindi mo na aalagaan?” pahabol pa ni Atty. Acosta.

Aniya, walang dahilan na hindi sustentuhan ng tatay ang anak niya lalo na kung ito ay may hanapbuhay o pinagkakakitaan.

Kaugnay nito, hinimok nina Tulfo at Acosta ang mga ina na lumapit sa DSWD at ireklamo ang mga ama ng kanilang mga anak.

Dagdag pa ni Tulfo, “it does not matter kung may asawa o kasama ng iba si mommy, dahil ayon sa batas, dapat lamang sustentuhan ng tatay ang kanyang anak hanggang 18 years old”.

Paglabag sa Article 194 at 195 ng Family Code of the Philippines at Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 ang ikakaso sa mga tatay na pabaya.

Ang RA 9262 ay may kaakibat na parusang pagkabilanggo mula isa hanggang dalawampung taon at penalty na P100,000 hanggang P300,000.