DA tinulak paggamit ng native bawang sa mga negosyante

Nakikipag-ugnayan na ang Department of Agriculture (DA) sa mga mangangalakal at negosyante para mahikayat na bilhin ang native na bawang mula sa mga local Filipino farmer matapos naglabas ng hinaing ang mga magsasaka ng Batanes at Occidental Mindoro dahil nasasayang lamang umano ang kanilang mga bawang dahil sa oversupply at naibebenta na lang sa murang halaga.

Ayon kay Undersecretary Kristine Evangelista, nabili na rin nila ang mga bawang ng magsasaka na maaari nila ngayong maibenta sa Kadiwa program.

“We will encourage mobile biyaheros and more traders to buy from our farmers from the region and sell here in Metro Manila,” ayon kay Evangelista.

Sinabi pa ni Evangelista na nakipag-usap na rin ang DA sa ilang restaurant na gumamit ng native garlic sa kanilang mga lutuin. (Vick Aquino)