Clarkson, Bogdanovic ipapalit kay Westbrook

BALAK pa ring ipamigay ng Los Angeles Lakers si Mr. Triple Double at former Most Valuable Player Russell Westbrook ilang linggo bago magbukas ang training camp.

Ayon sa report, patuloy ang pakikipag-usap ng Lakers sa Utah Jazz upang isakatuparan ang nasabing deal na magdadala sa kanila ng mga player na sina Jordan Clarkson, Bojan Bogdanovic at Malik Beasley kapalit si Westbrook.

Kamakailan, ayon sa isang ulat mula kina Jovan Buha at Sam Amick, nakipag-usap ang Lakers sa Jazz, maging sa Charlotte Hornets at New York Knicks.

“The Lakers discussed a 4-team trade with Utah, New York and Charlotte ahead of the Donovan-Mitchell-to Cleveland trade, according to league sources. One preliminary iteration of a four-team deal would have Bojan Bogdanovic and Terry Rozier going back to Los Angeles, ” ayon sa nasabing report.

May pagkakataon pa rin na maipadala si Westbrook sa isang koponan bago magsimula ang training camp sa Setyembre 26.

Bagaman hindi nagmamadali ang L.A. na gumawa ng isang deal na hindi makikinabang nang husto. (Annie Abad)