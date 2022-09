Blackpink nag-‘Shut Down’ sa ‘Jimmy Kimmel Live’

Trending sa social media ang first live performance sa latest single na “Shut Down” ng K-pop group na Blackpink sa American late night talk show na “Jimmy Kimmel Live”.

Live na humataw ang girl group na kinabibilangan nina Jisoo, Jennie, Lisa at Rose sa nasabing show at labis ang hiyawan sa kanila ng audience.

Sa YouTube channel ng “Jimmy Kimmel Live” ay mapapanood ito at nakaka-1.3 million views na sa loob lamang ng apat na oras.

Hindi ito ang unang pag-guest ng grupo sa late night US show na ito. Huling bumisita dito ang Blackpink noong taong 2020 at nag-perform ng “Lovesick Girls.”

Nitong Setyembre 16 ay ni-release ng Blackpink ang official music video ng “Shut Down” at naka-93 million views na ito as of this writing.

Ang dance performance video naman nito na uploaded ng grupo nitong Lunes ay nakaka-21 million views na.

Patuloy nga sa pagbasag ng mga record ang pinakasikat na girl group sa Asya lalo’t todo ang promote nila sa latest album nilang “Born Pink”. (Batuts Lopez)