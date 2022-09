Beauty sabik nang magpaseksi sa isla

Isang super seksing post na naka-two piece ang bumalandra sa Instagram ni Beauty Gonzales. Feel na feel mo ngang sabik na sabik nga si Beauty na bumalik sa mga isla, dagat na kanyang hinahangaan.

Kahit kakaumpisa pa lang niya sa pagbabalik trabaho ay gusto na agad niyang maglibot, at pinapangarap na puntahan agad ang isla ng Balabac sa Palawan.

Sabi nga niya, “By hook or by crook I’m gonna make it there before this year ends. So many things to look forward to. Life is Beautiful.”



Maraming fan ang naseksihan sa two-piece post ni Beauty.

Sabi nga ni @getspottedshop, “Sooo sexy.

Hirit ni @jerryvoyage, “Indeed beautiful.”

Hindi naman talaga maipagkakaila na kahit may anak na ay napaka- sexy pa rin ni Beauty. Kaya hindi nakapagtataka na kahit may asawa na ito ay marami pa rin ang nagtatangkang ligawan siya. (Rb Sermino)