Azurin paiimbestigahan mga pakialamerong retirado, aktibong opisyal ng PNP

Iniutos ni Philippine National Police (PNP) chief Gen. Rodolfo Azurin Jr., na imbestigahan ang posibleng pakikialam ng ilang retirado at aktibong opisyal ng pulisya sa pinagtatalunang lupain sa Masungi Georeserve sa Baras, Rizal.

Nitong Lunes, nagtungo sa lugar ang mga tauhan ng Regional Civil Security Group (RCSG) ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon (Calabarzon) police at kinuha ang baril ng mga kalalakihang ipinadala ng Sinagtala Security Agency Services noong Linggo para bantayan ang 400 ektaryang lupain.

Sinabi ng mga namamahala sa Masungi Geoserve Foundation na kinustodiya lang ang mga baril pero hindi inaresto ang 30 kalalakihan na nagkampo sa lugar gayung malinaw itong tresspassing at paglabag sa National Integrated Protected Areas System Act of 1992.

Samantala, idiniin ni Azurin na tatalupan niya ang mga pulis na nakikisawsaw sa pinagtatalunang lupain para mawakasan ang isyu sa nasabing lupain.

Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan na aniya ang PNP sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) para matukoy kung may legal na basehan ang ginawang pananakop sa lugar.

Sa isang press briefing, sinabi ni Environment Undersecretary Jonas Leones na hindi sakop ng protected area ang lugar kung saan nagparada ng kanilang mga sasakyan ang mga armadong kalalakihan noong Linggo.

Aniya pa, malinaw na pag-aari ng estado ang lugar at sinumang umaangkin dito ay kailangang magpakita ng mga ebidensya na kanila ang nasabing lupain.