Angeline super sikat pa rin sa Tate

Alam mo, Dondon (my dear editor), naha-happy ako kapag napapanood ko ang videos na kuha sa iba’t ibang lugar sa Amerika (pati sa Canada) na pino-post ni Angeline Quinto sa kanyang mga social media account.

Obvious na sobrang enjoy si Angeline.

Siyempre, ang mga shows na na nagawa nila ng BuDaKhel group nina Bugoy Drilon, Daryl Ong at Michael Pangilinan ay pawang successful.

Sabi nga ng isang friend namin, sobrang suwerte ng ’10Q’ US and Canada Concert Tour dahil click lahat ng mga nagawa na nilang shows.

On the side naman, nakakapamasyal sina Angeline, Bugoy, Daryl at Michael sa free days nila.

Si Angeline, napakaraming friends sa Amerika, kaya naman talagang maraming nagpapasyal sa kanya. Napupuntahan niya ang mga lugar na gusto niyang marating.

Noong nasa Los Angeles, California nga lang kami ay talagang spoiled siya sa friend naming si Vina Verastigue na matagal na rin niyang ka-close.

Palagi ngang sinasabi sa amin ni Ate Vina na gusto niya ang ugali ni Angeline na kahit nasa Philippines ay hindi nakalilimot dahil palaging nangungumusta sa kanila.

Malayo si Angeline sa ibang stars and singers na kapag wala sa Amerika ay hindi marunong mangumusta sa mga kaibigan nila roon. Hehehe.

Anyway, sayang nga lang at hindi kasama ni Angeline ang mag-ama niyang sina Nonrev Daquina at Baby Sylvio, mas masaya pa sana ang stay niya ngayon sa Amerika.

Nang maka-dinner namin si Angeline sa LA ay naikuwento niya sa akin kung bakit nga hindi kasama ang dalawa, pero ang dalas naman daw niyang maka-video call ang mag-ama.

‘Katuwa nga dahil sa ilang videos and pictures na sine-share ni Angeline sa kanyang mga follower ay parang naiintindihan na talaga siya ni Baby Sylvio kapag nagchichikahan sila.

Aba, almost 5 months pa lang ang anak ni Angeline, pero parang ang laki na niya agad.

Bale aabutin ng October sa Amerika si Angeline dahil ang alam ko ay sa October 1 ang last show nila ng BuDaKhel at magaganap ‘yon sa Fox Theater sa Redwood City, California (neat San Francisco).

Sa September 30 naman ang Las Vegas, Nevada show nila sa The Orleans Hotel & Casino na produced ni Ms. Pen de Leon-Manahan ng Spotlight Media Entertainment na malamang ay i-cover ko.

‘Yun na!