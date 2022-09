93 nadakma sa bigtime anti-crime operation

May 93 katao ang nadakip ng mga awtoridad sa ikinasang one time, big-time anti-crime operation sa Valenzuela City.

Ayon kay Valenzuela City police chief Col. Salvador Destura Jr., naaresto ang 93 indibidwal mula Seteyembre 11 hanggang 17.

Aniya, pinakamarami ang dinampot sa illegal gambling tulad ng cara y cruz, bingo, mahjong, tong-its, pusoy, pool, loteng at pustahan sa bilyar.

Dinamba naman ang 20 katao na may pending warrant of arrest para sa mga kasong adultery, estafa, theft, reckless imprudence, acts of lasciviousness, anti-child abuse Batas Pambansa 22 at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and their Children.

Samantala, kinondena ng mga residente ang umano’y walang pakundangang pagdakip sa mga nagbi-bingo sa lamay ng patay na magkakamag-anak naman. (Orly Barcala)