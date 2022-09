500 toneladang asukal hirit ng PCCI

Humihingi ang Philippine Chamber of Commerce and Industry ng alokasyon sa aangkating 150,000 toneladang asukal para sa mga food manufacturer at exporter.

Sa isang pahayag kahapon, sinabi ng PCCI na matagal na itong hinihiling sa Sugar Regulatory Administration na ibigay dito ang 10,000 sako o 500 toneladang imported refined sugar sa mga food manufacturer at processor para makalaban naman sila sa mga produktong gawa ng ibang mga bansa sa ASEAN.

Bukod ng alokasyon, humihingi rin ang PCCI ng representasyon para sa food manufacturers and processors sa SRA board.

“We again appeal to SRA for a refined sugar allocation which is only 0.3% of the 150,000 tons approved for importation this season, sabi ni Philfoodex President Ruben See. Aniya, pormal na itong hiniling sa SRA at sa Department of Agriculture ngunit hindi pa ito naaaksyunan.

Dagdag ng PCCI, dapat ipagawa sa Philippine International Trading Corporation ang importasyon para masiguro ang monitoring at accounting ng paglabas ng imported sugar. (Eileen Mencias)