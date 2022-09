32nd Cambodia SEA Games: Tsukii, mga combat athlete mahihirapan

MAPAPALABAN nang husto ang mga Pilipinong atleta mula sa combat sports kagaya ni national karateka Junna Tsukii sa 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh at Siem Reap sa Cambodia sa Mayo 5-16, 2023.

Aminado si Philippine Olympic Committee (POC) President Rep. Abraham “Bambol” Tolentino na mahihirapang makakuha ng maraming medalya ang Pilipinas dahil 100 porsiyentong maaaring lumahok ang host country sa mga combat sports habang 70 porsiyento lamang sa ibang kasaling bansa.

“That benefits the host best, while putting at risk our chances for the medals,” wika ni Tolentino, na pangunahing miyembrong umangal sa ginanap na SEA Games Federation meetings na siyang tutol sa naturang hakbang ng Cambodia.

Inihalintulad ng Cambodia ang naturang hakbang na naunang isinagawa ng Malaysia noong 2017 SEA Games sa Kuala Lumpur.

“Our athletes should focus harder and train more to get to the podium,” dagdag ni Tolentino, na inaming mahihirapang mapanatili ng bansa ang fourth overall finish na nakuha sa 31st SEA Games sa Hanoi, Vietnam nitong nagdaang Mayo.

Sa kabuuang 608 events mula sa 49 sports, marami ang natanggal sa listahan ng mga ilalaro kabilang ang 50kgs class sa women’s kumite ng karate na hinahawakan ni Filipino-Japanese at World Games champion Tsukii, na nakapagbulsa rin ng tatlong bronze medal sa biennial meet.

Ipinataw rin ng Cambodia ang kanilang karapatan bilang host higit na sa paglalagay ng dalawang indigenous sports na Kun Bokator, isang martial art na sinasanay ng sinaunang Khmer military, at ang Ouk Chatrang, isa namang Khmer chess game.

Mayroong 21 gold medals ang Bokator, habang may anim para sa Khmer chess. (Gerard Arce)