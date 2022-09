2 Pinoy sumungkit ng US award sa kuhol research

Nagkamit ng parangal ang dalawang Pinoy scientist mula sa US Golden Goose Awards para sa kanilang pag-aaral tungkol sa kamandag ng kuhol na tinatawag na cone snail.

Pinatunayan nina Dr. Lourdes ‘Luly’ Cruz at Dr. Baldomera ‘Toto’ Olivera na pang-internasyunal ang galing ng mga Pinoy! Ang kanilang pag-aaral, humantong pa nga sa pagkakalikha ng non-opioid pain reliever para sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman.

Ang Golden Goose Award ay isang award-giving body na pinapangaralan ang mga US federally-funded na “odd, silly, and obscure sounding research” na nakatutulong sa lipunan. Kabilang ang dalawang dalubhasa kasama sina Craig Clark at Michael McIntosh sa mga papangaralang siyentista ngayong taon na inorganisa naman ng American Association for the Advancement of Science.

Nagkakilala umano sina Dr. Cruz at Dr. Baldomera sa University of the Philippines bilang mga estudyante at doon nagsimula ang kanilang pananaliksik ukol sa nasabing uri ng kuhol. Ang cone snail ay isang highly venomous sea mollusk na karaniwang matatagpuan sa katubigan ng Pilipinas.

Sa kanilang pag-aaral, nadiskubre rin nila ang bagay na maaaring magamit sa non-opioid pain reliever at maging ang panibagong tool para sa pag-aaral sa central nervous system ng nasabing kuhol. (MJ Osinsao)