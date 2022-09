Vhong pinaaresto sa rape kay Deniece

Sumuko kahapon sa tanggapan ng National Bureau of Investigation (NBI) ang komedyante at TV host na si Vhong Navarro matapos magpalabas ng warrant of arrest ang Taguig City Metropolitan Court laban sa kanya bunsod ng kasong acts of lasciviousness na isinampa ng modelong si Deniece Cornejo noong 2014.

Kasama ni Navarro ang kanyang abogadong si Stty. Alma Mallonga at asawang si Tanya para suportahan siya sa kinaharap niyang problema.

Naglagak na rin ito ng P36,000 na inirekomendang piyansa ng korte para sa kanyang pansa­mantalang kalayaan.

Ayon sa abogado ng sikat na celebrity, ang acts of lasciviousness case ay hiwalay sa kasong rape na naunang isinampa ni Cornejo laban sa kanyang kliyente.

Iginiit ng kampo ni Navarro na sinungaling ang modelo dahil una nitong sinabi na ginahasa siya ng celebrity sa kanyang codominium unit sa Taguig City noong Enero 22, 2014.

Gayunman, binawi niya ito kalaunan at sinabing nangyari ang pang-aabuso sa kanya ni Navarro noong Enero 17, 2014.

Pinayagan ng Court of Appeals (CA) ang kampo ni Cornejo na magsampa ng parehong kasong rape at acts of lasciviousness laban kay Navarro nang i-dismiss nito ang naunang desisyon ng Department of Justice (DOJ) na nagbasura naman sa mga reklamo ng modelo laban kay Navarro dahil sa hindi magkatugma nitong mga salaysay.

Samantala, idiniin ni Mallonga na hindi si Cornejo kundi ang kanyang kliyente ang biktima ng krimen nang gulpihin, ikulong, itali at pagbantaan ito noong Enero 22, 2014 ng grupo ni Cedric Lee na umano’y boyfriend ng modelo.

Tinukoy pa ni Mallonga ang kuha sa CCTV sa loob ng elevator ng condomium halos isang minuto matapos pumunta si Navarro sa unit ni Cornejo sa nasabing petsa.

Sinabi ni Mallonga na hindi kinakitaan si Cornejo ng anumang senyales na naabuso o nagahasa dahil nang pumasok ito sa ­elevator ay nakangiti pa ito at halatang nagpipigil ng tawa habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin ng elevator.

Samantala panibagong arrest warrant ang inilabas kahapon ng hapon laban kay Navarro. Nag-isyu ng arrest warrant ang Taguig RTC Branch 69 para naman sa kasong rape ni Navarro na inihain ni Cornejo. Walang bail sa nasabing kaso. (Betchai Julian)