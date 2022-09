Vhong aarestuhin na sa kaso kay Deniece

Naglabas na ng arrest warrant para kay “It’s Showtime” host Vhong Navarro ang Branch 116 ng Taguig Metropolitan Trial Court para sa kasong acts of lasciviousness na isinampa ni Deniece Cornejo.

Base naman umano sa inilabas na warrant ng korte, maaari namang magpiyansa ang aktor sa halagang P36,000.

Nabuhay muli ang mga kaso laban kay Vhong nang katigan ng Court of Appeals (CA) ang paghabol ni Deniece sa aktor.

Iniutos ng CA na muling buksan ang mga kasong rape at act of lasciviousness na inirereklamo ni Cornejo.

“It was erroneous for the DOJ [Department of Justice] to deny Cornejo’s petition for review on the ground that her statements in the complaint-affidavits are inconsistent and incredible,” ayon pa sa ruling ng CA.

Nakatakda naman umanong magpiyansa si Vhong, na itinatanggi na ginahasa niya si Deniece.

Hinihintay pa ang isa pang warrant kaugnay naman sa rape case, na hawak naman ng Branch 69.

Magugunitang pumutok ang kontrobersiya between Vhong at Deniece noong Enero 2014. Nagtungo kasi ang aktor sa condominium ni Deniece na aniya’y siya mismo ang nag-imbita.

Ilang oras lamang ay dumating umano ang grupo nila Cedric Lee at binugbog si Vhong dahil nagreklamo umano si Deniece na binastos siya nito.

Kinasuhan naman ni Vhong sina Deniece, Lee at ilan pa dahil sa pagbugbog sa kanya at hinatulang guilty noong Hulyo 2018. (Batuts Lopez)