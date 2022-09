Unang pagbabalik Amerika ni PBBM

Bumiyahe nitong Linggo ng umaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Estado Unidos para dumalo sa 77th session ng United Nations General Assembly sa New York City kasama ang kanyang delegasyon.

Ito ang unang working visit ni PBBM sa Amerika at una rin ng pangulo ng ating bansa mula noong huling dalaw ni dating Pangulong Benigno Aquino III.

Kung hindi ako nagkakamali, ito rin ang first time ni PBBM makabalik sa Estados Unidos matapos ang ilang dekada.

Ang United Nations ay isang pandaigdigang organisasyon kung saan nagtitipon-tipon ang mga bansa sa mundo upang talakayin at pag-usapan ang mga mahahalagang isyung nakakaapekto sa bawat bansa at makabuo ng mga hakbang para matugunan at masolusyonan ang mga ito.

Maraming mga Pilipino ang nag-aabang sa biyaheng ito ng Pangulo dahil nakatakda rin itong magsalita sa harap ng mahigit 152 heads of state na dadalo rin sa pandaigdigang aktibidad.

Ang sabi po ng Pangulo sa kanyang departure speech sa Ninoy Aquino International Airport, aktibo siyang makikilahok sa mga high-level meeting, bilateral meetings at business meetings sa buong panahon ng kanyang pagdalo sa 77th session ng UN General Assembly.

Sinabi po ni Pangulong Marcos na makikilahok siya sa mga talakayan para marinig ng iba’t ibang lider ang boses ng Pilipinas lalo na sa mga mahahalang usapin at pagsubok na kinakaharap ngayon hindi lamang ng mga Pilipino kundi ng buong mundo.

Sa September 20 ay nakatakdang magsalita ang Presidente kung saan ay ilalahad aniya nito sa United Nations ang mga dapat asahan at magiging papel ng Pilipinas sa pagdaigdigang pagtitipon, at kung ano ang maiaambag para mapaigting ang kuneksiyon ng bansa sa pagdaigdigang sistema.

Sesentro ang talumpati ng Presidente sa mga adhikain nito para sa pagsulong at pag-angat ng mga Pilipino kung saan inaasahang bibigyang-diin nito ang mga plano para sa pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas, food security at paglago ng produksiyon sa agrikultura.

Si Pangulong Marcos mismo ang nangangasiwa sa Department of Agriculture dahil nais nitong matutukan ang sektor ng agrikultura at mapaghandaan ang posibleng epekto ng food crisis kaya kasama sa adhikain ng kanyang administrasyon ang pagpapalakas sa produksiyon ng bansa.

Binanggit din po ni Pangulong Marcos ang commitment ng kanyang gobyerno sa mga adhikain ng United Nations, lalong lalo na sa mapayapang paglutas sa mga hindi pa natatapos na gusot sa ibang bansa tulad na lamang ng isyu sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea at ang pagkilala sa UN bilang tagapagsulong ng pandaigdigang dayalogo.

Inaasahang magiging abala ang schedule ni Pangulong Marcos sa panahon ng kanyang pagdalo sa UN General Assembly dahil sa mga nakalinyang pulong nito sa ilang lider ng mga bansa na matagal ng katuwang ng Pilipinas.

Ayon po sa Presidente, bubuksan niya ang Pilipinas para sa mga dagdag na oportunidad at kooperasyon upang masiguro ang seguridad sa pagkain, agrikultura, renewable energy at ang pagtugon sa problema at epekto ng climate change na pinoproblema ngayon ng buong mundo.

Target din po ng Presidente na makapagselyo ng mga mga kasunduan sa pamumuhunan at negosyo sa pamamagitan ng nakatakdang paglahok nito sa mga business activities at paghikayat ng mas maraming investors para sa bansa.

Babanggitin aniya nito sa kanyang business meetings sa mga malalaking business leaders ang Public Private Partnerships (PPPs) sa hangaring makamit ng bansa ang adhikaing pag-unlad at pag-angat ng Pilipinas.

Kapag maraming proyekto at imprastruktura, mangangahulugan ito ng dagdag na trabaho para sa mga Pilipino.

Tampok na pag-uusapan sa 77th UNGA ang pagtalakay at paghahanap ng mga solusyon sa mga mga magkakasunod na pagsubok sa buong mundo gaya ng COVID19 pandemic at ang epekto ng climate change na nanalanta ngayon sa iba’t ibang panig ng mundo.

Bagamat magiging abala ang mga susunod na araw ni Pangulong Marcos sa pagdalo sa UNGA, hindi niya palalampasin ang pagkakataon para makipagkita sa Filipino Community sa New Jersey para kumustahin ang mga ito at personal na maibahagi ang mga plano nito sa mga Filipino sa loob ng kanyang anim na taong termino.

Ayon po sa Office of the Press Secretary, mayroong mga Pinoy na bumiyahe sa New Jersey mula sa Canada para lamang makita at makadalo sa pulong ng Pangulo sa Filipino Community.

Abangan po natin ang mga gagawing paglahok ni Pangulong Marcos Jr. sa mga mahahalagang pulong at sa magiging talumpati nito sa September 20,2022 na inaaaahang mapapanood ng buong mundo at magiging boses ng Pilipinas sa United Nations General Assembly.

Huling Presidente ng Pilipinas na dumalo sa UNGA sa New York ay si dating Pangulong Aquino dahil ni minsan ay nagpunta sa Amerika at Europa si dating Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa ilalim ng Duterte administration ay si dating Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang kumatawan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sumabay ang malaking hamon ang COVID pandemic kaya ginawang virtual ang mga aktibidad sa sumunod na mga pagpupulong.