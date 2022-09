Takot tumawid patungo sa mga pangarap

DREAM CATCHER

Dalawang beses ko nang napanaginipan na tumatawid ako sa intersection ng mga sasakyan. Noong una, nasa loob daw ako ng isang sasakyan, pangalawa naman ay tumatakbo raw ako. Nitong pangalawang beses kong napanaginipan ‘to, ang natatandaan ko ay tumatakbo ako nang mabilis, ang nakikita ko raw sa gilid ng tinatakbuhan ko ay parang palayan, basta nature ang dating, tapos napunta ako banda sa parang siyudad na dahil naiba ‘yung paligid, tapos dun ko na nakita ‘yung crossroad. So parang sa likod ko, probinsya style, sa harap ko at sa plano kong tawiran, ay siyudad. Pero everytime na nasa crossroad na ako, hindi ko alam kung tumawid ako o hindi. Ang dami kasing sasakyan tapos hindi ako makasingit na tumawid. Hanggang sa magising na ako or nalipat na ata ‘yung panaginip ko.

– Jane

Maraming pwedeng maging kahulugan ng panaginip mong ito, pero isa sa pinakamalinaw ay ang pagkakaroon ng direksyon ng buhay mo at pagpapatuloy mo sa iyong mga pangarap.

Ang bawat daan o kalsada na nakita mo sa iyong panaginip ay nangangahulugan na patungo ka sa mga bagay na gusto mong marating, pero siyempre tulad ng anumang journey, marami ka pang pagdadaanan.

Nirerepresenta rin ng daan ang social behavior mo. Ipinahihiwatig din nito ang mga predisposition mo o kaya ang mga agam-agam mo sa mga mangyayari na hindi ka sigurado.

Isipin mong kahit anumang piliin mong landas—sa relasyon man, negosyo, career, o katanyagan, ang tanging susi nito ay sarili mo ring mindset. Kung pananatilihin mo ang takot at walang kasiguraduhan at walang pag-aksyon, hindi ka makakatawid sa daan patungo sana sa gusto mong marating.

Nakita mo rin ba ang paligid ng kalsada? Kung busy ito o maraming tao, maraming sasakyan, o maraming nakaharang para makatawid ka, nangangahulugan ito na maraming balakid ang nasa daan mo.

Kung hindi ka tumawid, sinasabi nito na marami kang kakaharaping pagsubok.

Kung madilim naman ang kalsda, pinapahiwatig nito na hindi ka pa confident sa iyong sarili, pero hindi ibig sabihin na hindi ka na makakahanap ng liwanag dahil eventually, makakahanap ka ng kalakasan sa iyong sarili na magiging advantage mo sa iba.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com