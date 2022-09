Senado tatalupan mga paboritong supplier ng DepEd

Pinasisiyasat ni Senador Jinggoy Estrada sa Senado ang computer procurement program ng Department of Education (DepEd) para matukoy kung pinaiiral nila ang “splitting of contracts” para makapapagbigay ng multi-billion deal sa ilang pinaborang supplier ng ahensya.

Sa isang statement, sinabi ni Estrada na pag-award ng kontrata sa isang katulad ding set ng suppliers at paghati ng malaking kontra ay ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 9184 or the Government Procurement Reform Act.

“Based on my research on DepEd’s contracts, I always encounter the names of ASI or Advance Solutions Inc., Columbia Technologies, Reddot Imaging Philippines, Techguru Inc., and Girl Teki Inc. Why are these suppliers so lucky that they almost always win juicy Deped contracts that run into billions of pesos over the years?” tanong ni Estrada.

Ayon kay Estrada, ilan sa mga supplier ay nakakuha ng bilyong pisong halaga ng kontrata para mag-suplay ng Chinese-made na mga computer sa DepEd kahit na walang silang website, at ang kanilang mga opisina ay nasa mga tagong lugar sa Maynila.

“I also noticed that there have been several repeat orders made in favor of these suppliers. Take note that under Section 51 of the IRR [Implementing Rules and Regulations] of Republic Act 9184… the effect of repeat orders is that it dispenses with or foregoes the conduct of competitive public bidding,” sabi ng senador.

Habang matindi ang ginagawang pagdinig ng Senado sa kontrobersyal na P2.4 bilyon laptop na binili noong 2021, sinabi ni Estrada na nanati¬ling ‘scot free’ at wala ni isang imbestigasyon o audit ang Commission on Audit (COA) sa ilang pinaborang supplier sa kabila ng kuwestyonableng procurement practices ng DepEd.

Paniwala pa ng senador, posibleng ilan sa pinaborang supplier ng DepEd tulad ng ASI, na natalo sa bidding para sa P2.4 bilyong laptop purchase deal noong 2021, ay nagso-sourcegraping lang at lumalabas bilang ‘resource speakers’ sa pagdinig sa Senado.

Dagdag pa niya, ang pagkakaroon ng bagong supplier na sumasali sa bidding sa government contract ay nakakabuti para sa isang ‘healthy competitive environment’. (Dindo Matining)