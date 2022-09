Scottie saludo kay kumander

SA kanyang Facebook account, ibinida ng Barangay Ginebra star na si Scottie Thompson ang misis nitong si Jinky.

“Thank you so much my love sa lahat ng sacrifice at hardwork mo sa relationship natin and lalo na sa pag-alaga sa akin everyday,” sambit ng kasalukuyang Most Valuable Player ng PBA.

Ipinoste rin nito ang larawan ng esmi na natutulog habang sinasamahan siya sa almusal.

“Sa paggising ng mas maaga pa sa akin para ayusin ang mga things ko before going to practice. Hehe kahit tulog ka basta masamahan mo ako mag-breakfast bago umalis. Lagi ko sinasabi sa iyo at hindi ako magsasawang sabihin sa iyo na (You Elevate Me). I LOVE YOU SO MUCH,” panapos nito. (Sarah Asido)