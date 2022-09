Rosario, Oftana, Rosser trade aprub na sa PBA

IBANG uniporme na ang isusuot nina Troy Rosario, Calvin Oftana at Brandon Ganuelas Rosser sa pagbubukas ng 2022 Commissioners Cup matapos tuluyang aprubahan ng Philippine Basketball Association (PBA) ang anim-kataong trade na tampok ang Blackwater, NLEX Road Warriors at ang TNT Tropang Giga.

Nakapasa sa PBA Trade Committee ang pinagtatalunang three-way trade na nagwakas sa anim na taong paglalaro ni Rosario sa TNT noong Lunes habang dalawang taon kay Oftana sa NLEX at isang taon lamang para kay Rosser sa Blackwater.

Binago ng PBA Trade Committee ang naunang panukalang anim na manlalaro at sa halip, nagdagdag ng dalawang hinaharap na second-round pick kapalit ng unrestricted free agent at injured na guard na si Paul Desiderio.

Base sa inaprubahang trade, ipapadala ng NLEX ang swing man na si Calvin Oftana at bigman Raoul Soyud sa Blackwater para kay Brandon Ganuelas Rosser at second round picks.

Bilang kapalit, ipinadala ng Bossing sina Oftana at Soyud sa TNT para makuha si Rosario at bihirang magamit na big man na si Gab Banal.

Si Rosario ay naglaro sa unang anim na taon kasama TNT bilang no. 2 overall pick noong 2015 draft at nakuha ng prangkisa sa three-team trade na kinasangkutan din ng NLEX at Terrafirma prangkisa na pumili sa kanya sa likod ng No. 1 overall pick na si Mo Tautuaa. (Lito Oredo)

PBA Media Bureau