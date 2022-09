Ronaldo, Brillante pararangalan ng PMPC

Muling nagbabalik ang Star Awards for Movies ng Philippine Movie Press Club, Inc. (PMPC).

Sa pagakakataong ito, bibigyang pagkilala at parangal ng 37th Star Awards for Movies ang pinakitang husay sa pagganap at tapang ng mga artista at ng mga nasa likod ng kamera at produksiyon upang mabuo ang isang makabuluhang pelikula — sa gitna ng pandemya noong 2020 at maipalabas sa iba’t ibang uri ng platform upang mapanood ng publiko.

Nakatakda ring igawad ang dalawang natatanging mga parangal.

Una ay kay Ronaldo Valdez para sa Nora Aunor Ulirang Artista Lifetime Achievement Award, at ang ikalawa’y para sa internationally acclaimed director na si Brillante Mendoza para sa Ulirang Alagad ng Pelikula sa Likod ng Kamera Lifetime Achievement Award.

Ito ay pangungunahan ng pangulo ng PMPC na si Fernan de Guzman, kasama si Roldan Castro na over-all chairman.