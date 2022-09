RMSC, PhilSports training hub na uli

HANDA na ang Philippine Sports Commission (PSC) na buksan ang Rizal Memorial Sports Complex at ang PhilSports Complex upang muling gawing training hub ng mga atleta.

Ayon kay bagong PSC chairman Noli Eala, handa na ang ahensiya na muling magbigay serbisyo sa mga atleta, lalo na sa mga pagpapagamit ng mga pasilidad upang maghubog ng mga batang atleta at mga national

athlete.

“We are very excited to see the national athletes back in training in these facilities,” pahayag ni Eala.

Ang mga venue na Rizal Memorial Coliseum (RMC) at Ninoy Aquino Stadium ay sumailalim sa rehabilitasyon at ginamit bilang main facilities noong kasagsagan ng COVID-19 kung saan ginawa itong quarantine at medical centers.

Nitong nakaraang Hulyo 19 ay pormal nang ibinalik ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa PSC ang pamamahala sa mga nasabing pasilidad. (Annie Abad)