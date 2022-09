PNP-IAS chief kinasuhan ng minanyak na staff, pumalag

Nahaharap sa kasong sexual harassment sa Office of the Ombudsman si Internal Affairs Service (IAS) chief Inspector General Alfegar Triambulo.

Isinampa ng umano’y biktimang si Genevieve Lipura, empleyada ng IAS, sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Atty. Ariel Radovan ang kaso laban kay Triambulo noong Setyembre 5.

Sa kanyang salaysay, sinabi ni Lipura na nagsimulang magparamdam si Triambulo habang nag-uusap sila sa isang restawran sa Quezon City.

Bigla umano nitong sinabi na kung may girlfriend siya ay hindi niya ito binubuntis. Pinauna pa umano ni Triambulo ang kanyang driver at niyaya siya sa ibang lugar. Tumanggi umano siya pero iginiit ni Triambulo na mayroon siyang dalang ‘jacket’ na ang tinutukoy nito ay condom.

Habang sakay sila sa kotse, nagsalita pa umano si Triambulo ng “sige na Jen, iligo mo lang ‘yan” bagay na hindi niya pinansin.Pagdating sa Camp Crame ay humirit pa umano ito ng halik na hindi rin niya pinaunlakan dahil na rin sa pamilyado at may isang anak sila.

Samantala, sinabi ni Philippine National Police (PNP) chief General Rodolfo Azurin Jr. na ipinauubaya nila sa Office of the Ombudsman ang kaso laban kay Triambulo at hindi aniya nila sila magsasagawa ng imbestigasyon na posible pa nitong ikasibak.

Pinabulaanan naman ni Triambulo ang akusasyon ni Lipura at iginiit na bahagi ito ng demolition job laban sa kanya upang masibak siya sa kanyang puwesto. (Edwin Balasa)