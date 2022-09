Pia matindi ‘pagnanasa’ kay Jeremy

Wala pang isang buwan mula noong umuwi ng Pilipinas si Pia Wurtzbach, pero sabik na sabik na agad ito sa romansa ng dyowang si Jeremy Jauncey.

Inaatake ng sepanx (separation anxiety) si Pia sa mga panahong ito na hindi sila magkasama ng kanyang foreigner boyfriend.

Sa tindi ng pagnanasa ni Pia kay Jeremy, idinaan niya sa Instagram ang pagpapalipad hangin, nang pagnanais niyang makapiling uli ang dyowa agad-agad.

Nag-post si Pia ng black & white photo nila ni Jeremy na kuha sa isang formal event. Masaya ang dalawa sa photo na nasa aktong naglalambingan.

Ito ang naging basehan ni Pia para maitulay ang pananabik na makasama uli si Jeremy.

“My cool and calm. Ending this crazy week with this throwback pic. Miss you @jeremyjauncey!” sabi ni Pia.

Sa naging reply ni Jeremy, mas lalong pinahirapan si Pia at pinasabik ng matindi.

Sabi niya, “My little girl. I love you.”

Hindi kataka-takang mas lalong nangatal si Pia sa kilig at ngayon pa lang gusto na niyang hilahin ang mga araw para makabalik uli sa piling ni Jeremy.

Daming ganap kay Pia nitong mga nakaraang araw dito sa Pilipinas. Nag-launch siya ng negosyo niya, fashion shoot, at nag-advance birthday celebration para sa kanya ang dating manager niya sa beauty pageant na si Jonas Gaffud.

Sa September 24 ang kaarawan ni Pia at 33-years old na siya. (Rey Pumaloy)