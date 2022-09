PH hindi pa babu sa pandemya

Hindi umano mai-apply sa Pilipinas ang nababanaag na pagtatapos ng COVID-19 ng World Health Organization (WHO) dahil mataas pa rin ang death rates ng virus sa bansa.

Sinabi ni infectious diseases expert Dr. Rontgene Solante sa ginanap na Laging Handa briefing na hindi pa niya nakikita sa Pilipinas ang pagtatapos ng COVID-19 pandemic.

“All of the WHO regions are already reporting a significant decrease in the number of new cases and the number of new deaths. Now, the question is, are the same scenarios happening in the country?” ani Solante.

“So now I cannot see the same scenario, right? Because although our COVID-19 cases now are lower compared to last January or September last year, we still have community transmissions, especially with this BA.5 variant,” dagdag ni Solante.

Base umano sa datos ng WHO, ang Pilipinas ay panlima sa pinakamataas na death rate sa buong mundo kaugnay sa weekly death.

Nangangahulugan umano ito na kung nakikita ang pagtatapos ng pandemya hindi ito mangyayari sa susunod na 2 hanggang 3 buwan dahil mataas pa ang mga kaso ng COVID-19.

Magugunita na noong Setyembre 15 ay sinabi ni WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus na wala pa sa maayos na posisyon ang mundo para tapusin na ang pandemya. (Juliet de Loza-Cudia)