Pang-Noche Buena sumirit presyo

Nagmahal na ang ilang Noche Buena items na nasa listahan ng Department of Trade and Industry (DTI) na sakop ng suggested retail price.

Ang Nestle All Purpose Cream na 250ml, halimbawa ay nasa P73.50 hanggang P76 ang isa sa ilang supermarkets sa Muntinlupa samantalang P59 lamang ang SRP nito sa inilabas na listahan ng DTI noong November 23, 2021.

Sa SM Supermarkets naman, ang isang kilong Clara Ole Italian Style Spaghetti Sauce ay P82.50 na ang isa samantalang ang November 2021 SRP nito sa listahan ng DTI ay P76.25 lamang. Ang Eden na original filled cheese 165 grams nakaraang taon at may SRP na P49.50 ay 160 grams na lamang ngayon ay P55 na ang isa. Ang Eden Mayo na nasa 220ml garapon ay P95 na samantalang ang SRP nito ay nasa P84.50 pa.

Sa Puregold naman, ang Sunshine spaghetti na 900 grams ay P70.70 na samantalang ang SRP ay nasa P59 pa at ang 400 grams na Fiesta spaghetti ay P41.45 samantalang ang SRP nito ay P35 lamang.

Matatandaang bago mag-ber months ay pinayuhan ng DTI ang mga tao na mamili na ng mga Noche Buena product bago pa magtaas ang presyo ng mga ito. Hindi pa naglalabas ng bagong SRP ang DTI para sa mga Noche Buena item.

Malaking bagay ang pagbagsak ng halaga ng piso sa pagmahal ng presyo ng ilang mga bilihin, lalo na ‘yong mga ginagamitan ng sangkap na ina¬angkat ng bansa.

Sa mga spaghetti at gatas, halimbawa, inaangkat ng Pilipinas ang mga raw material. Ang mga spaghetti, macaroni, tinapay at iba ay gumagamit ng harina at inaangkat ang trigo na ginagamit sa paggawa nito.

Kapag bumabagsak ang piso, nagmamahal ang mga sangkap na ini-import kaya nagmamahal ang mga produkto rito. (Eileen Mencias)