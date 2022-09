‘No mercy’ kontra kriminalidad ni VP Sara, lilinawin ng PNP

Plano ni Philippine National Police (PNP) chief General Rodolfo Azurin Jr., na makipagkita kay Vice President Sara Duterte upang ipaliwanag ang ginagawa ng pulisya na paglaban kontra sa mga masasamang elemento ng lipunan.

Tugon ito ni Azurin sa sinabi ng Bise Presidente na dapat magpakita ng walang awa ang gobyerno sa mga kriminal at terorista upang mapabuti ang koordinasyon at kooperasyon para sa national security.

“Alam mo ‘yung no mercy to criminals maraming konteksto kasi ‘yan. Puwede naman na no mercy to criminals, hulihin natin, ipakulong natin,” pahayag ni Azurin sa isinagawang press briefing kahapon sa Camp Crame.

“Definitely I have plans to see our Vice President. Whether she is the OIC (officer-in-charge) or not. Kasi naging busy lamang po ako sa nagdaang mga araw,” dagdag pa ni Azurin.

Pinasalamatan din ni Azurin ang Senado dahil sa kanilang aksyon sa pagresolba ng mga kaso ng kidnapping na kinasasangkutan ng Philippine Offshore Gaming Operator (POGO).

Ipinagmalaki pa ni Azurin na naresolba ng PNP Anti Kidnapping ang siyam sa 17 kidnaping sa POGO na naiulat mula nitong Enero ngayong taon. (Edwin Balasa)