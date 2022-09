Negosyante kalaboso sa patong-patong na kaso

Nahaharap sa patong-patong na kaso ang isang negosyante matapos itong magpaputok ng baril sa loob ng bar sa Caloocan City kahapon ng madaling-araw.

Patong-patong na kaso tulad ng Indiscriminate Firing, paglabag sa Republic Act 10596 (Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013), Republic Act 10591 (Illegal Possession of Firearm and Ammunition) at Alarm and Scandal ang isinampa sa suspek na si Tommy Nikko Ong, 33-anyos at residente ng M. De Los Reyes Compound, Barangay Gen. T. De Leon, Valenzuela City.

Sa ulat, naglabas umano ng baril ang suspek at ipinutok ito sa loob ng bar sa MacArthur Highway, Barangay 78, Caloocan City habang nakikipagtalo sa isang tauhan nito bandang ala-1:30 ng madaling-araw.

Nagresponde ang mga pulis na nakarinig sa putok pero agad na nakasakay sa kanyang kotse si Ong patungong Valenzuela City.

Gayunman, nasukol ito ng mga pulis sa T. Santiago St., Barangay Malanday, Valenzuela City at tumagal pa ng 15 minuto bago ito bumaba sa kanyang sasakyan. Narekober kay Ong ang cal. 45 pistol at magazine na may siyam na bala. (Orly Barcala)