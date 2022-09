Mga Pinoy sa US, binuhay ekonomiya ng ‘Pinas – PBBM

Binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang mga nurse at sverseas Filipino worker (OFW) sa pagbisita nito sa Filipino community sa New Jersey Performing Arts Center.

Sinamantala na rin ni Marcos ang pagtitipon para pasalamatan ang mga US based Filipino na sumuporta sa kanyang kandidatura sa katatapos na eleksyon.

“Kulang po ang pasasalamat ko sa inyo sa inyong naging suporta. Hindi man tayo nagkita, hindi ko man kayo napuntahan dahil sa pandemya, hindi man tayo nakapag-selfie, hindi pa tayo nagkamayan pero sumuporta po kayo sa amin,” ayon kay Marcos.

Ayon pa kay Marcos ang mga Filipino nurse at iba pang healthcare worker sa US ay matapang na tumugon laban sa COVID-19 pandemic.

Sinabi pa ni Marcos na 40% ng P34.88 bilyon halaga ng remittance noong 2021 ay nagmula sa mga OFW kabilang ang mga nurse.

“Hindi lang ninyo tinulungan kundi binuhay po ninyo ang ekonomiya ng Pilipinas. You sent this record-breaking figure, even as many of you were affected by the COVID-19 pandemic. Maraming salamat po sa inyo at sa remittance na inyong ginagawa para sa pagtulong sa ating ekonomiya,” dagdag ni Marcos. (Juliet de Loza-Cudia)