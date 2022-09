Mga OFW ligtas sa Taiwan quake

Inihayag kahapon ni Manila Economic and Cultural Office (Meco) chairperson Silvestre Bello III na ligtas at walang naiulat na nasawi sa hanay ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa Taiwan kasunod ng malakas na pagyanig dito noong Linggo.

Ayon kay Bello, natuwa at nakahinga sila ng maluwag dahil hindi sila nakatanggap ng ulat na may mga Pinoy na naapektuhan sa magnitude 6.9 lindol na tumama sa nasabing bansa ganap na alas-2:44 ng tanghali nitong Linggo.

“Awa ng Diyos, wala tayong ulat na may namatay sa tatlong lugar natin sa Taipei, sa Taichung at Kaohsiung,” ani Bello.

Samantala, isa ang nasawi, mahigit 70 ang dinala sa ospital at higit 600 pa ang naipit sa mga gumuhong gusali at kalsada dahil sa malakas na pagyanig. (Betchai Julian)