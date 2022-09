Mga gabinete ni Marcos, Pitmaster Foundation suportado National Climate Change summit

Itataguyod ng Pitmaster Foundation ang National Climate and Disaster Emergency Forum na gaganapin sa Huwebes, Setyembre 22, sa Discovery Primea Hotel sa Makati.

Ang forum ay inaasahang dadaluhan ng ilan sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr. na kinabibilangan nina Finance Sec. Benjamin Diokno, National Economic and Development Authority (NEDA) Director-General Arsenio Balisacan, Energy Sec. Raphael Perpetuo Lotilla, Climate Change Commission Sec. Robert Borje, at DENR Sec. Ma. Antonia Yulo-Loyzaga.

Dadalo rin sa summit sina University of the Philippines President Danilo Concepcion at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla habang si Albay Rep. at climate police expert Joey Salceda ang magsisilbing guest speaker sa okasyon.

Bago ito ay nagbigay ng suporta ang Pitmaster Foundation na pinamumunuan ng negosyanteng si Charlie ‘Atong’ Ang sa ilang environmental rehabilitation efforts ng local government units ng Siniloan, Laguna at Real, Quezon sa pamamagitan ng financial, logistical at staff support para sa naturang forum.

Sponsors din sa forum ang tanggapan ni Rep. Salceda, Local Climate Change tor Adaptation and Development, 4K Foundation, Komunidad, , UP Resillience Institute at ang Project Noah.

Bigyang-diin naman ni Pitmaster Foundation Executive Director Atty. Caroline Cruz ang kahalagahan ng ganitong pagtitipon.

“Green solutions are atop our concerns in Pitmaster Foundation. Our partners and partner communities are affected by climate issues. So, we want solutions that will both create growth and solve our climate problems,” wika ni Cruz.

Ang Pitmaster Foundation ay kaisa sa mga ganitong adhikain at makaaasa ng buong suporta para maisulong ang mga climate policies para sa bansa, lalo na pagdating sa community adaptation and renewable energy.