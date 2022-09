Mga fan umalma: Vice Ganda pinatutsadahan si Zephanie

Sa guesting ni Vice Ganda sa ‘Idol Philippines’, hiningian nga siya ng mensahe ni Robi Domingo para sa hihiranging bagong ‘Idol Philippines’.

Ito nga ang makabuluhang mensahe ni Vice ganda:

“Ah sa bagong hihiranging grand Idol winner, sana maraming magbukas ng opportunity sa’yo. Sana mag-stay ka muna dito sa network na ito.”

Sinabayan din ng tawa nina Robi at Vice Ganda nag mensahe.

Hindi naman nakaligtas sa mga netizen ang mga sinabi ni Vice.

Agad namang nagkomento ang mga tagahanga ni Zephanie, na unang winner nga ng ‘Idol Philippines’, na siya nga raw tinutukoy, pinatutsadahan ni Vice.

Sabi ng fan na si @Basil Reyes, “Insensitive si Vice walang offer sa season 1 winner.”

Hirit naman ni @Rafael, “Feel bad for Zephanie, okay lang sa kanya i-bash siya ng mga haters but the likes of Gary V., Moira dela Torre, Vice Ganda etc., napakasakit niyan. Not a fan of her but I’m looking forward for your success in the future Z.”

Well alam naman ng lahat na lumipat na sa GMA7 si Zephanie magmula nang hindi na ni-renew ang prangkisa ng ABS-CBN. (Rb Sermino)