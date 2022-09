May dalawang service provider ang LTO?!

Kung kayo po ay nagtataka dito, naguguluhan din si Partylist Representative Bernadette Herrera. Noong Sept 13 budget hearing, nagtanong si Cong. Herrera kay DOTr Secretary Jaime Bautista, “I really would like to clarify because right now LTO has two IT service providers, and the country is bleeding because of some data that hasn’t been turned over yet. So ano po ang plano ng LTO at DOTr tungkol dito?”

Sa pagdalaw ng kongresista sa PMVIC at PETC, napansin niya na may hiwalay na desktop para sa MV viewer at para sa LTMS. Sa lagay ng ekonomiya ngayon, hindi natin kayang magbayad ng dalawang service providers taun-taon.

Ganito naman ang paliwanag ni DOTr Sec Bautista, “Dalawa po ang service provider sa LTO ngayon. Isa po yung dating service provider natin; eto po ang Stradcom. Ang pangalawa po, yung Dermalog na nag-introduce ng tinatawag nating LTMS. Yung Stradcom ang serbisyo nila ay yung registration ng mga new vehicles. Ang Dermalog po ay para dun sa renewal ng mga vehicle registration at dun sa mga bagong driver’s license po natin.”

Ayon kay Sec Bautista, “Ang original plan ng gobyerno ay ibigay lahat eto sa Dermalog, dahil binili ng gobyerno ‘yung system ng Dermalog samantalang yung Stradcom po ay outsource po. Ang source ng income ng Stradcom ay ‘yung tinatawag na computer charges na sinisingil po sa ating mga motorists. Ang Dermalog po, dahil pag-aari na ito ng gobyerno, ay wala pong binabayaran ang ating mga motorists.”

Inamin ng Sec Bautista na kinakailangang makausap ang dalawang grupo maisaayos ang bagong system ng LTO. Pero sa kabila ng karamihan ng database ay naibigay na sa LTO para magamit sa bagong system, meron pang mga data na nasa kamay ng Stradcom.

“Baka po kasi may utang pa tayo kaya. Siyempre kung may utang po tayo baka kaya ayaw pong ibigay lahat,” pangungulit ni Cong Herrera. Sa pahayag ng kongresista, binayaran ng LTO ang Dermalog ng P3.2 bilyon para sa LTMS, samantalang P2 bilyon ang ibinabayad sa Stradcom kada taon para sa computer charges nito.

Hiniling ng kongresista na ayusin na sana sa pamumuno ni Sec Bautista, “Sana ma-arrest na natin ‘to at the soonest possible with your leadership, Mr. Secretary.”

Pero hindi pa nagtapos diyan si Cong Herrera. Nagtanong ang kongresista kung binibigyan ng halaga ang road worthiness o kalagayan ng sasakyan sa pagrerehistro.

“One of the essence of registration for renewal is to determine if the vehicle is road worthy. And there is a series of test conducted to determine if the vehicle is fit on the road,” paliwanag ni LTO Chief Assistant Secretary Teofilo Guadiz III.

Naungkat ng kongresista ang kalakaran ng non-appearance sa rehistro ng sasakyan. Hiningan ng paliwanag ang LTO kung ano ang plano nito para matigil ang ganitong kalakaran.

Sagot ni Asec Guadiz, “Number 1, with the installation of private motor vehicle inspection centers (PMVIC), we are now able to monitor the registration of all vehicles, kasi live ho yun nakikita namin from the office if there is ongoing registration.”

“Number 2, we seek to minimize the number of private emission testing centers since there are instances when most of the data there do not really reflect the actual registration. In effect, yan yung sinabi ninyong non-appearance. That’s why we are very very strict in the regulation of private emission testing centers.”

Mayroon ng 100 PMVIC sa buong bansa, at karagdagang 111 center pa ang itatayo sa phase 2. Bukod pa rito ang mga inspection centers para sa mga malalaking trucks.

Kung hindi mapapalakas ang paggamit ng mga PMVIC para siguruhin na roadworthy ang mga sasakyan sa kalsada, magpapatuloy pa ring gumala ang mga sasakyan sa kalsada kahit may sira, tulad ng preno at ilaw.

“Masakit kasi sa akin isipin na pag nalamang sira ang brake, sira ang headlights basta pumasa sa emission, basta pumasa sa appearance, puwedeng i-rehistro. Hindi po ba nakakatakot yun para sa ating bansa?”, pagtatapos ni Cong Bernadette Herrera.