Markus ‘di na pang-‘romansa’ turing kay Janella

Sinabi ni Markus Paterson na mabuti ang estado ng relasyon nila ng ex-girlfriend na si Janella Salvador.

Sa bagong episode ng “Made for YouTube” show na “Boys After Dark,” sinabi ni Markus na mataas ang respeto niya kay Janella, lalo na sa pagiging ina nito sa kanilang anak na si Jude.

“I respect Janella to the utmost of my ability, the woman that she has become, the mother that she has become. I will love her forever. She has given me the best gift of my life,” sabi ni Markus.

Hindi rin daw mawawala ang pagmamahal niya sa aktres, hindi na nga lang romantikong paraan. “I will never not love her. Maybe not romantically anymore but she will always be a huge part of my heart.”

Nabanggit din ni Markus na nagtutulungan silang dalawa sa pag-aalaga kay Jude.

“We are co-parenting because obviously our priority is Jude. She’s an amazing mother and I’m trying to be an amazing father.”

Isa si Markus sa mga host ng “Boys After Dark” kasama ang ilang Kapamilya artists na sina Aljon Mendoza, Anthony Jennings, Gello Marquez, at Jae Miranda. Mapapanood ang weekly episodes ng “BAD” tuwing Sabado sa YouTube channel ng Rise Artists Studio. (Dondon Sermino)