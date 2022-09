Marjorie imbyerna na: Claudine kay Dennis: ‘Tumigil ka na!’

Nagsalita na rin si Marjorie Barretto bilang pagbibigay siyempre ng lakas ng loob pa sa anak na si Julia Barretto.

Pagkatapos nga kasi nang naging interview ni Julia sa YouTube vlog ni Karen Davila, nagsunod-sunod na ang pagpo-post ng ama nito na si Dennis Padilla sa kanyang Instagram account. Marami itong sinabi at isa na rito ‘yung pagsasabi kay Julia na kalahati lang daw ng totoong kuwento ang alam nito.

Hindi na nag-post o sumagot si Julia na may konektado sa ama. Pero si Marjorie, bilang ina, ipinost niya ang picture ni Julia at saka nagbigay ng encouragement sa message niya. Halatang imbyerna na si Marjorie kay Dennis, at baka pag hindi na ito nakapagpigil ay biglang magpasabog na rin ng bomba.

Aniya, “Dearest Jul, I love you with the kind of love that you can trust. Love that you can depend on, and the kind that will protect you and never betray you. Maybe you need to hear this today… I am so blessed to be able to call you my child. Here we go again, back in our family bubble shutting off the noise outside. Only choosing to be grateful for the good things that is in front of us. Remember Jul, God is all knowing.”

Sa kabila na hindi pa rin masasabing super okay na ang relasyon ng magkakapatid na Barretto, nagbigay rin ng kanyang comment ang tiyahin ni Julia na si Claudine Barretto at diretsong nakiusap sa dati niyang bayaw na si Dennis na tumigil na raw ito.

Sey niya, Kuya Tama na! Tumigil ka na pls! Sumusobra ka na! Maawa ka sa mga Bata. Pls stop!”

KathNiel patok pa rin sa Netflix

Naglabas ang ABS-CBN ng naging reaction ni Kathryn Bernardo sa naisalba ang buhay ng isang Lolo ng dahil sa role niya at sa kanilang serye ni Daniel Padilla na “2 Good 2 Be True.”

Dahil kasi sa ipinakita talaga sa isang episode ng serye ang F.A.S.T. method (Face droopin, Arm Weakness, Speech Difficulty and TIME call for help) para ma-detect kung may warning signs na ba ang isang tao, isang viewer ng 2 Good 2 Be True ang naaalala ang method na ito at naisalba nga raw ang buhay ng Lolo niya.

Ang method na ito ay ipinakita ni Kathryn sa eksenang nag-suffer ng stroke ang character ng actor na si Ronaldo Valdez.

Masaya si Kathryn na nakatulong sila.

“Noong una ko siyang nakita sobra akong na-touch kasi ‘yun naman ang gusto naming mangyari sa lahat ng shows namin sa ABS-CBN, ang makatulong at maging helpful yung ginagawa namin.

Sa isang banda, consistent sa Netflix na number 1 Top TV shows in the Philippines today ang 2 Good 2 Be True.